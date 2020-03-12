Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
95342
ALTIN
324.015
DOLAR
6.2611
STERLİN
7.9255
EURO
7.0293

Bakan Pekcan açıkladı: Fırsatçılara karşı denetimlere başladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Herhangi bir ürünün stokunda herhangi bir eksiğimiz yok. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler başladı. Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan açıkladı: Fırsatçılara karşı denetimlere başladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Herhangi bir ürünün stokunda herhangi bir eksiğimiz yok. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler başladı. Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

12 Mart 2020 Perşembe 13:53
10 Okunma
Bakan Pekcan açıkladı: Fırsatçılara karşı denetimlere başladık

Bakan Pekcan’ın açıklamalarından satır başları:

Son iki günde 5170 şikayet geldi. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsine geri dönüş yapacağız.

1 milyarlık üretim kapasitemiz olmasına rağmen piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak gerekirse TCK’nın ilgili maddeleri doğrultusunda gereğini yapacağız.

Bilgileri savcılıkla da paylaşıyor olacağız.

Piyasa N95 denilen maskeler bulunmakta ama diğer cerrahi maske dediğimiz maskeler bulunmamaktadır. Öncelikle iç piyasaya bu tedariki yapmaları konusunda kendilerine sesleniyorum.

Halkımız rahat olsun panik yapacak bir şey yok. Türkiye bu işi sağlık bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda.

İnternet üzerinden satışlarda da gereğini yapıyoruz. İnternet portalları konusunda da şikayetler var onları da değerlendiriyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletin zirvesi toplandı: Beştepe'de tek gündem koronavirüs...
Devletin zirvesi toplandı: Beştepe'de tek gündem koronavirüs...
SARS'ı bitiren doktor tarih verdi: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
SARS'ı bitiren doktor tarih verdi: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
Türk Telekom'un yeni reklam yüzü: Kenan İmirzalıoğlu
Türk Telekom'un yeni reklam yüzü: Kenan İmirzalıoğlu

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim