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Bakan Pekcan açıkladı! Emlakçılıkta yeni düzen
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “Buna göre yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak.”
Güncel 14.10.2020, 10:27
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “Buna göre yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak.”
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