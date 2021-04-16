Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yaptı.

Ankara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışı için Şırnak'a gitmekte olan Bakan Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince, uçak Malatya'ya acil iniş yaptı.

HAVADA KORKU DOLU ANLAR

Öte yandan Pakdemirli ve beraberindeki yolcuların arıza nedeniyle yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kimsenin yara almadığı talihsiz olayda, yolcuların yaşadığı panik yüzlerinden okundu.