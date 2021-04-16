banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Cuma namazı kılınacak mı? Bugün camiler açık mı?
Cuma namazı kılınacak mı? Bugün camiler açık mı?
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL

Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yaptı. Ankara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışı için Şırnak'a gitmekte olan Bakan Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince, uçak Malatya'ya acil iniş yaptı.

Güncel 16.04.2021, 12:22 16.04.2021, 12:26
4
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yaptı.
Ankara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışı için Şırnak'a gitmekte olan Bakan Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince, uçak Malatya'ya acil iniş yaptı.

HAVADA KORKU DOLU ANLAR

Öte yandan Pakdemirli ve beraberindeki yolcuların arıza nedeniyle yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kimsenin yara almadığı talihsiz olayda, yolcuların yaşadığı panik yüzlerinden okundu.

banner478
Yorumlar (0)
banner470
13°
parçalı az bulutlu