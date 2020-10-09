Bakan Pakdemirli Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede “Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer iş makinesi ve 500 personel de biz sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarında rüzgar şartlarından dolayı aralıklı olarak müdahale yapılabildiğini söylemek isterim. Bugün maalesef uçağımızla ilgili bir kırım değil ama bir arıza yaşadık. Su atar uçağımızın su alma kapaklarından bir tanesi denizdeki yüksek dalga boyu nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız mümkün mertebe hava şartları müsait olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede zorluklar yaşandığını belirten Pakdemirli, “10.15 sularında sabah saatlerinde yangın çıkış saati. 10.20'de ilk müdahaleyi yaptık. Nemin yüzde 18 gibi düşük bir seviyede olması, sıcaklığın 30 derece üzerinde seyrediyor olması, rüzgarın da maalesef 70 kilometre süratle esiyor olması bu yangını tetikleyen ana unsurlardan bir tanesi olmuştur. Yangın aslında ana unsurları itibariyle meskul mahalde çıkmış olup orman Genel Müdürlüğümüzün teşkilatımızın da söndürülmesi konusunda desteklediği bir yangın olarak başlamıştır. Tabi ki yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer iş makinesi ve 500 personel de biz sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarında rüzgar şartlarından dolayı aralıklı olarak müdahale yapılabildiğini söylemek isterim” dedi.