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Bakan Özer, Katar’daki resmî temasları kapsamında Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Al-Nuaimi ile bir araya geldi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'daki resmî temasları kapsamında Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina bint Ali Al-Jabr Al-Nuaimi ile bir araya geldi.

Güncel 12.04.2022, 13:56
Bakan Özer, Katar’daki resmî temasları kapsamında Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Al-Nuaimi ile bir araya geldi

Görüşmede, dost ve kardeş ülke Katar'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Özer, misafirperverliğinden dolayı Al-Nuaimi'ye teşekkür etti.

Son dönemde iki ülke arasında gerçekleşen üst düzey ziyaretlerle gayet iyi olan iletişim ve iş birliğinin daha da güçlendiğini söyleyen Özer, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin eş başkanlığında 7 Aralık 2021 tarihinde Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin (YSK) yedinci toplantısı, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin birçok alanda pekişmesine katkı sağlamıştır. İkili düzeydeki iş birliğimizin ortak siyasi irade ve kardeşlik bağlarımız neticesinde, her alanda mükemmel düzeyde seyretmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz."

Ortak tarihi-kültürel bağları ve iş birliği potansiyelimizin sürekliliğini zinde tutmak için eğitime ve eğitimin farklı boyutlarına çeşitli sorumluluklar düştüğünü belirten Özer, "Eğitim alanındaki ortak çalışmaları çok önemsiyoruz. Zira bu vesileyle her alandaki ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanacak ve yeni hedefler doğrultusunda hem ülkelerimize hem de bulunduğumuz coğrafyaya faydalı olacak projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda, eğitim alanındaki yakın iş birliğimizin de son yıllarda her düzeyde hızla güçlenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz."

Katar ve Türkiye arasında 2015 yılında imzalanan Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması'nın iki ülke arasındaki eğitim iş birliği çalışmalarına yasal bir zemin oluşturduğunu anımsatan Özer, "Bizler bu anlaşmanın yanı sıra Bakanlığımızca hazırlanan Arapça Öğretmenlerinin Eğitimine İlişkin Mutabakat Zaptı Taslağı'na yönelik işlemlerin tarafınızca neticelenmesinden özellikle memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Bu, imam hatip okullarımızdaki öğretmenlere Arapça öğretimiyle ilgi zapt. Bu okullarımızda 1.4 milyon öğrenci var, bu öğretmenleri eğitim vermek; o öğrencilerin bilgilenmesine katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Bakan Özer,  Katar'da mukim vatandaşların evlatları için MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim veren Katar Türk Okuluna verilen destekler dolayısıyla Bakan Buthaina bint Ali Al-Jabr Al-Nuaimi'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin mesleki eğitimde güçlü bir deneyime sahip olduğuna işaret eden Özer, bu kapsamda Ar-Ge'den üretime geniş bir çerçevede çalışmaların yürütüldüğü dile getirdi. Mesleki eğitim konusunda öğretmenlerin eğitimden atölyelerin kurulumuna kadar her türlü konuda Katar'a destek olabileceklerini dile getiren Özer, "Ölçme ve değerlendirme kapsamında da Türkiye'nin önemli bir deneyimi var. Hem Bakanlığımızda hem de ÖSYM'de önemli birikim mevcut. Bu konudaki deneyimlerimizi de aktarmaktan büyük bir memnuniyet duyarız." diye konuştu. 

Ortak amaçlarının çocuklara daha iyi eğitim sunabilmek olduğunu kaydeden Bakan Özer, bu sebeple eğitim alanındaki ilişkilerin daha yakın temas içerisinde olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina bint Ali Al-Jabr Al-Nuaimi de Bakan Özer ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye ile güçlü bağları olduğunu söyledi. 

Al-Nuaimi, "Üniversite öncesi mesleki eğitimde sizin yardımlarınıza başvuracağız. Yükseköğretimde de ölçme ve değerlendirme ile akreditasyon konusunda da sizin desteklerinize ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

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