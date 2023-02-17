Bakan Kurum: '84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir'

Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. Bu kapsamda 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir" dedi.