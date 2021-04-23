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Bakan Koca’dan “23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı” iddialarına cevap

Bakan Koca’dan “23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı” iddialarına cevap. Bakan Koca: “Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor”

Güncel 23.04.2021, 21:43
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Bakan Koca’dan “23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı” iddialarına cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan dolayısıyla koltuğuna oturan kişinin torunu olduğu iddialarına cevap verdi. Bakan Koca, “Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor” dedi.
Bakan Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık koltuğuna oturan çocuğun kendisinin torunu olduğu iddialarını yalanladı. Koca yaptığı paylaşımda, “Evet o evladımız. Mustafa Erkam Ordulu. Fatsa TOKİ İlkokulu’nda okuyor. Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor” ifadelerini kullandı.

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