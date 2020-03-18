Bakan Koca yeni vaka sayısını paylaştı

Dünyanın dört bir yanında hayatı adeta durduran corona virüsüyle ilgili son dakika verileri yakından takip edilirken Türkiye'de yeni önlemler alınıyor. Yeni tanılarla birlikte toplam hasta sayısının 47 olduğunu belirten Bakan Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde 'Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü.' açıklamasında bulunmuştu. Bakan Koca, kameraların karşısına geçerek Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Yeni vaka sayısı ile ilgili de bilgilendirme yapan Koca, " Toplam hasta sayımız 98 olmuştur." dedi.