Bakan Koca: 'Toplam 68 yaralımız var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti grup toplantısı öncesi Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar toplam 68 kişinin yaralandığını belirten Bakan Koca, “Yaralılarımızdan birisinin durumu ağır. Entübe durumda ve solunum cihazına bağlı. Birinci kattan düşmüş. Afganistan uyruklu. 28 yaşında bir kişi. Beyin kanaması var. Toparlayabileceğini umuyoruz. Toplam 68 yaralımız var. Yaralıların 26'sı hastanede yatış yapılarak takip ediliyor. Ağır yaralımız dışında diğer vatandaşlarımızın genel durumları iyi” ifadelerini kullandı.