Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadeleriyle vaka haritasını paylaştı.

İŞTE EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Bakan Koca ayrıca, en çok vaka artışı yaşanan illeri de açıklayarak, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." notunu düştü.