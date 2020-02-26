Bakan Koca: Karantinadaki 132 kişiden hiçbirinde koronavirüse rastlanmadı

Bakan Koca İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını bildirdi.

"ANKARA'DA KARANTİNA MERKEZLERİMİZ HAZIRDI​"

Bakan Koca, "İran'dan gelen uçağı Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "İran'dan getirilen Türk yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık." diye konuştu.

140 YOLCUNUN DURUMU

Bakan Koca, "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

İRAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARIN DURUMU

Bakan Koca, "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz" ifadesinde bulundu.

KARANTİNADAKİ YOLCULAR ARASINDA KORANAVİRÜS TAŞIYAN YOK

Bakan Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını bildirdi.

14 GÜN KARANTİNAYA ALINDILAR

Bakan Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını söyledi.

Bakan Koca, koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmediklerini bildirdi.

BAKAN KOCA DR. ZEKAİ TAHİR HASTANESİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan 47 kişinin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak için hastaneye giriş yaptı.

KARANTİNADAKİ KİŞİLER

Karantinaya alınan 132 kişiden hiçbirinde koronavirüse rastlanmamıştır. İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir solunum ve benzeri sıkıntı görülmediğini bildirdi.