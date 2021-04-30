Bakan Koca: Kapanma ile vaka sayılarında düşüş bekliyoruz

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından satır başları;

Önümüzdeki günlerde başka illerde de yapacağız. Antalya'daki çalışmamıza genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Son haftalarda görülen vaka artışı nedeniyle tam kapanma uygulanmak zorunda kalındı. 2 haftadır uygulanan tedbirler vaka sayımızı istediğimiz gibi düşürmedi. 17 günlük kapamayla hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum.

Pandeminin Antalya'daki seyrini Sayın Valimizle konuştuk.

Yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlamayla bir miktar düşüş olsa da istediğimiz gibi olmadı. Tam kapanma bir zaruret oldu. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 29 Nisan Perşembe gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 339 kişi hayatını kaybetti.

Bugün 278 bin 108 test yapılırken, semptom gösteren 2 bin 715 hastayla birlikte 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi.