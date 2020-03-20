Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
85195
ALTIN
310.374
DOLAR
6.5246
STERLİN
7.5540
EURO
7.0169

Bakan Koca'dan yeni açıklama: 4'üncü can kaybı yaşandı, vaka sayısı 359

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." dedi.

Bakan Koca'dan yeni açıklama: 4'üncü can kaybı yaşandı, vaka sayısı 359

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." dedi.

20 Mart 2020 Cuma 00:15
19 Okunma
Bakan Koca'dan yeni açıklama: 4'üncü can kaybı yaşandı, vaka sayısı 359

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Son Güncelleme: 20.03.2020 00:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'den acı haber! İki şehidimiz var
İdlib'den acı haber! İki şehidimiz var
Canan Kaftancıoğlu'ndan örnek davranış: Kira almayacağını duyurdu
Canan Kaftancıoğlu'ndan örnek davranış: Kira almayacağını duyurdu
Dikkat, kış bitmedi: Meteoroloji’den 7 il için kar yağışı uyarısı
Dikkat, kış bitmedi: Meteoroloji’den 7 il için kar yağışı uyarısı

banner363

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim