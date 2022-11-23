Bakan Koca'dan Düzce depremi ile ilgili açıklama! '35 yaralımız var, 1'nin durumu ağır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir' dedi.