Bakan Koca açıkladı! İngiltere'den gelen 15 kişide koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Koca, yazılı açıklamasında, İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyonla ilgili olarak tedbirlerin alınıp bu ülkeden yurda girişlerin askıya alındığını hatırlattı.

Ayrıca son dönemde İngiltere'den Türkiye'ye girmiş kişilerin tamamının da geriye dönük tarama altına alındığını belirten Koca, Halk Sağlığı Referans laboratuvarlarının da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını aktardı. Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. pic.twitter.com/VlJXs784bg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 1, 2021

"ÖLÜMCÜLLÜĞÜN ARTTIĞINA DAİR KANIT YOK"

CNN Türk canlı yayınına bağlanarak mutasyona uğramış koronavirüs ile ilgili bilgi veren Prof. Mustafa Çetiner şunları söyledi:

"Bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu aşılarda tutturmamız gereken yüzde 60-70'lik toplumsal bağışıklık oranı daha yukarı çıkarıyor. Yani daha çok kişide toplumsal bağışıklık oluşturmalıyız.

Bulaşın arttığı gösterildi ama hastalığın ölümcüllüğünün arttığına dair hiçbir kanıt yok. Hastalığın seyrini ağırlaştırmadı aslında ama virüsün hücreye tutunmasını kolaylaştırdı.

Dünyanın birçok ülkesi bu varyantın kendisinde olduğunu söyledi. Türkiye çok önceden bir önlem almıştı zaten. Bu son önlem de son derece yerinde. Yayılmasına olabildiğince engel olmak gerekir.

Önlemler almaya devam ettiğimiz sürece ne kadar bulaşıcı olduğunun pratik olarak bir önemi yok. 2021 yılı 2020'de insanlığın başına bela olan bu virüsün temizleneceği yıl olacak. Önceden önlem almak, İngiltere ile ilişkiyi tam olarak kesmek, girişi bir şekilde engellemeye çalışmak, yapılması gereken şeylerden biri. Bize düşen yine değişmedi.

Çift maske taktığınız zaman, oldukça işe yarar bir durum. Ne kadar az virüs teması, o kadar az hastalık anlamına geliyor. Kullanabiliyorsanız kullanın, ben kimseye takmayın demem.

Kurallara uymaya devam edin. Mevcut mutasyon, aşıların etkinliği ile ilgili acil bir aksiyon almayı gerektirmiyor. Tabii mutasyonlar arttıkça elbette ki bizim antikorlarımız yeni şekli tanıyamayabilir ama şu an için böyle bir risk gözükmüyor. Şu anda bu mutasyonun varlığına rağmen aşılamayla ilgili bir strateji değişikliğine gerek görülmüyor. Bilim dünyasında inanış bu şekilde."