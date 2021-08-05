Bakan Koca açıkladı: Aşı olmayanlara test zorunluluğu geliyor

Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı son günlerde ciddi artış gösterdi. Dün 26 bin 882 yeni vaka tespit edildi. Günlerdir süren artış nedeniyle aşı olmayan kişilere kısıtlama geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet’e konuştu. Kısıtlamalar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yan yana oturulabilecek alanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu geliyor.

Bakan Koca, PCR testi zorunluluğu hakkında şunları söyledi:

“Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Çünkü o vatandaşımızın sağlık hakkını da korumak anlamında önemli bazı alanlarda bu uygulama başlanabilir. Bunu tartışıyoruz.

Yeme içme alanlarında değil. Özellikle esnafın işyerine dönük bir kısıtlama düşünülmüyor. Ama yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebilecek. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız... Aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız. Test ücretsiz olacak. Fakat öyle hızlı kitlerle yapılan testlerden de olmayacak. Hayat devam edeceği için aşı olmamakta direnenler iki gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Amaç, aşısını olup, sosyal hayatını sürdürmek isteyenleri korumak”

Vaka sayısındaki artışın nedenleri

Bakan Koca’ya vaka sayılarındaki artışın soruldu. Hareketliliğin artması ve tedbirlerin azalmasından kaynaklı olarak artış yaşandığını, özellikle de bayram ve bayram sonrasında vatandaşlarımızın iller arası dahil hareketliliklerinin getirdiği bir sonuç olduğunu ifade etti. Aşılamada yüzde 75-80’lere ulaşana kadar vaka sayısında artış olacağını söyledi.

Yerli aşıda son durum

Yerli aşı çalışmalarına da değinen Bakan Koca, Erciyes Üniversitesi bünyesinde geliştirilen TURKOVAC isimli koronavirüs aşısı hakkındaki son durumu açıkladı. Faz 3 çalışmaları devam eden TURKOVAC’ın Faz 3 klinik çalışmalarının devam ettiğini. Ayrıca iki doz Sinovac olan kişilere üçüncü doz olarak TURKOVAC aşısı gönüllü olarak uygulanmaya başladı. Ankara’nın ardından yarından itibaren İstanbulda’da da çeşitli hastanelerde üçüncü doz olarak TURKOVAC açısı yapılabilecek. Bakan Koca, Ekim ayından sonra TURKOVAC’ın üçüncü doz sonucunu Sinovac’la kıyaslamasının yapılacağını ve bu sonuca göre Ekimden sonra üçüncü doz için kullanıma sunulabileceğini söyledi.