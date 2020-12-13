Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulabilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, bu nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendirdiklerini aktararak, “Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdik. Toplam 215 milyar liralık Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 86'sı tamamlandı. Tamamlanan tüm projelerimizin yüzde 18'i Kamu Özel İşbirliği Modeli çerçevesinde hayata geçirdik. Şu anda devam eden Yatırım portföyümüzde 463 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 640 milyar lira. Bunda yaklaşık 264 milyarlık nakdi gerçekleşme sağladık” ifadelerini kullandı.

"Özellikle uluslararası taşımacılıkta Bakü-Tiflis-Kars hattında yüzde 116 artış, İran hattında yüzde 63 artış ve Avrupa hattında yüzde 15 artış bekliyoruz"

Demiryolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik merkezler, yeni iltisak hatları yaptıklarından bahseden Bakan Karaismailoğlu, “1213 kilometresi YHT olmak üzere, toplam 2 bin 115 kilometre yeni hat yaptık. Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Sinyalli hatlarımızı yüzde 161; elektrikli hatlarımızı yüzde 176 artırdık. 2020'de salgına rağmen demiryolu ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadı. Ayrıca ‘temassız taşımacılık' avantajından dolayı uluslararası taşımalarda önemli artış sağlandı. Özellikle uluslararası taşımacılıkta Bakü-Tiflis-Kars hattında yüzde 116 artış, İran hattında yüzde 63 artış ve Avrupa hattında yüzde 15 artış bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"(Çin'e giden blok ihracat treni) Bugün yolculuğuna Kazakistan-Shalkara'dan devam ediyor"

Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari kazanımlara dönüşebilmesi için demiryollarına yaptıkları yatırımlara hız kesmeden devam etmeleri gerektiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizden geçen Orta Koridor, Pekin'den başlıyor. Hazar Denizi'ni geçip, Türkiye'ye geliyor. Buradan da Avrupa'ya ulaşıyor. Marmaray'ı yaptık, Pekin-Londra arasını kesintisiz demiryolu ağıyla bağladık. Asya-Avrupa arasındaki ticaret yollarına alternatif olduk. 4 Aralık tarihinde İlk blok ihracat trenimizi İstanbul'dan Çin'e uğurladık. Trenimiz, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Avrupa'dan Marmaray'ı kullanarak Çin'e giden ilk ihracat treni olarak tarihe geçti. Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara'dan devam ediyor. Toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek trenimiz Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan ve son olarak Çin'in Xi'an şehrine ulaşarak yurt dışı parkurunu tamamlayarak kesintisiz bir şekilde, Çerkezköy'den Xi'an'a ulaşmış olacak. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planlanılan projelerle demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yapımı devam eden 3 bin 872 kilometrelik hattın, 3 bin 515 kilometresinin Hızlı Tren ve 357 kilometresinin ise konvansiyonel hatlardan oluştuğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Kırıkkale-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. En kısa sürede hizmete almak için yoğun çabalarımız sürüyor. Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı, altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettik. 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 13 fiziksel ilerleme sağladık. 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesiminin ise ihale çalışmaları devam ediyor. Ankara-İstanbul YHT hattına entegre olacak Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattında çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"Başakşehir-Kayaşehir metrosunu 18 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz"

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da hayata geçirdikleri metrolarla bugüne kadar 874 milyon yolcu taşındığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, şunları aktardı:

“270 milyon saat zamandan, 250 bin ton yakıttan tasarruf ettik. Karbon emisyonunda 138 bin ton azalma sağladık. 6 ilde daha yapımı süren 9 projemiz var. 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kağıthane - Havalimanı arasını 2021 Mayıs'ında, Gayrettepe - Havalimanı arasını ise Aralık 2021'de hizmete açmayı hedefliyoruz. Bir diğer hattımız da 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu, bu hattı da 2022'nin ilk yarısında açmayı hedefliyoruz. Kadıköy - Kartal - Kaynarca Raylı Sistem Hattı'nı 7,4 kilometre uzunluktaki hatla Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2021 yılı sonunda bağlayacağız. Mevcut Kirazlı - Başakşehir Hattının doğrudan Bakırköy Sahil ile bağlantısının yapılmasını sağlayacak metro projesini Eylül 2022'de hizmete alacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine ulaşmak için ihtiyaç olan yolları, yapması gerekenler yapmadığı için 1 ay gibi kısa bir sürede biz yaptık. Yolu yapmayanlar metrosunu da yapmadı. Onu da biz yapıyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine hizmet edecek Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da aynı hızla 18 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Hastaneye yol yapmak, metro yapmak herkese nasip olmaz.”

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelini kullanarak özel sektörün de katkısıyla önemli projeleri hızla tamamladıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizin ana karayolu ulaşım aksları olan Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının tamamına yakınının yapımını gerçekleştirdik. Yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Ülkemizin zor coğrafi koşullarını tüneller, köprüler ve viyadüklerle aşıyoruz. 2003 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 28 bin kilometreye çıkardık. Bu sayede yıllık 18,5 milyar lira tasarruf sağladık. Ayrıca, yaklaşık 3,9 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleşti. İş gücündense yaklaşık 306 milyon saat, bir başka deyişle 11 milyar 596 milyon lira tasarruf ettik” ifadelerini kaydetti.

"Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı Kesimini 19 Aralık'ta açacağız"

Ulaşım Ana Planı çerçevesinde planlamalara ve imalatlara devam ettiklerini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, tamamlanan ve çalışmaları süren projelerden bahsetti. Bakan Karaismailoğlu, “Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesimini 16 Aralıkta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı Kesimini 19 Aralıkta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü, Kızılcahamam Tünellerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş sayısı 48 milyonu aştı"

Avrasya Tüneli Projesi'nin Marmaray'dan sonra İstanbul Boğazı'na deniz altında yapılan ikinci geçiş olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş sayısı 48 milyonu aştı. Proje sağladığı yakıt ve zaman tasarrufunun yanı sıra çevre dostu kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Avrasya Tüneli'nin 2017 ve 2020 yıllarında sağladığı toplam fayda 5,23 Milyar lira. Marmara Bölgesinde oluşturulan otoyol ringinin önemli bir parçası olan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu ile transit ve yük trafiğini İstanbul, Kocaeli ve Sakarya şehir merkezlerinden uzaklaştırmış olduk. 321 kilometresi trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020 tarihinde işletmeye açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, salgın dönemine rağmen Temmuz-Ekim ayları ortalamasına ait Otoyol ve Köprü geçiş sayılarının verilen garanti sayılarının üzerinde olduğunu belirterek, kamuoyunu yanıltıcı bilgiler için yapım bedelleri hakkında; Köprü ve Otoyol Yapım Bedeli: 6,7 milyar dolar, İşletmeci tarafından yapılan Kamulaştırma Bedeli: 248 milyon dolar, Bakım İşletme ve Yenileme Bedeli: 2 milyar dolar, Finasman Maliyeti: 4,6 milyar dolar olmak üzere toplam 7 yıl yapım, 15 yıl işletme süresi boyunca harcanacak bedelin 13,6 milyar dolar olarak tespit edildiğini, buna karşın verilen garanti toplamının ise 12,9 milyar dolar olduğunu söyledi.

"‘e-Devlet' hizmetlerinin önemi karantina günlerinde daha da iyi anlaşıldı"

“Her Yerden Herkese Genişbant” hedefi ile Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Ulusal Siber Güvenlik Organizasyonu'nu oluşturduk. Dijital uygulamaların yoğunlukla tercih edildiği Covid-19 pandemi sürecinde de ek önlemler almayı sürdürüyoruz. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile Elektronik Haberleşme Altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. e-Devlet Kapısını kullanan kişi sayısı 50 milyona yaklaştı. Vatandaşlarımız artık kamu binalarına gitmeden sadece tek tıkla, birçok hizmete kolaylıkla erişebiliyor. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, 7/24 kesintisiz bir şekilde, zamandan ve mekandan bağımsız olarak sunulabilmesi imkanı sağlayan ‘e-Devlet' hizmetlerinin önemi karantina günlerinde daha da iyi anlaşıldı” şeklinde konuştu.

"Türksat 5A'yı 2020 sonunda, 5B'yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz"

Haberleşme alanındaki faaliyetleri uzayda da sürdürdüklerini ve geliştirdiklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Uydu haberleşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türksat 5A'yı 2020 sonunda, 5B'yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projesi Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'da 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Türkiye'nin denizci kimliğini ön plana çıkarmak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Dünya'nın korona virüs salgını ile mücadele ettiği şu günlerde deniz taşımacılığının önemi katbekat arttı. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen limanlarımızda gerçekleşen yük elleçlemesi 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yükseliş gösterdi. Denizciliğimizi desteklemek için altyapı yatırımlarına da devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz, nihai olarak 25 milyon ton/yıl kapasiteye ulaşacak. Filyos Limanı önemli projelerimizden biri. Yürüttüğümüz faaliyetlerle denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğini en üst seviyede sağlıyoruz. 2002 yılından önce yurt dışından hizmet alırken bugün, deniz ve hava araçlarının karşılaştığı acil durumlarda Türk Görev Kontrol Merkezi Servis Sahası içinde 5 ülkeye hizmet veriyoruz. Denizyolu kombine taşımacılığında ülkelerarası ilişkiler büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar, pek çok ülke ile anlaşma yaptık” ifadelerini aktardı.

"İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde; Türkiye, bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır"

Kuzey Güney aksının merkezinde bulunan deniz bağlantısı ile Türkiye'nin çok stratejik bir konumda bulunduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Bu stratejik konumdan doğru bir şekilde faydalanmak için Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında Kanal İstanbul projesini gerçekleştiriyoruz. Kanal İstanbul bu planın en önemli yapı taşıdır. İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal İstanbul (İstanbul Kanalı), bir Dünya projesidir. İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde; Türkiye, bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının sonunda Bakan Karaismailoğlu, Türkiye için gurur; dünya için örnek projeler yapmaya devam edeceklerini bildirdi.