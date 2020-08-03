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Bakan Karaismailoğlu'dan hızlı tren açıklaması: 'İki şehir arası 1 saat 20 dakikaya düşecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesi 4 kat artacak. Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek” dedi.

Güncel 03.08.2020, 22:38
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Bakan Karaismailoğlu'dan hızlı tren açıklaması: 'İki şehir arası 1 saat 20 dakikaya düşecek'

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2023 kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin her noktasına hizmet götürüyor, adeta ulaştırma ve altyapı alanında reformlar gerçekleştiriyoruz" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hedefimiz, ülkemizin her köşesinin dünya ile bağlantısını sağlamak ve kalkınmasına katkıda bulunmak. Böylelikle dünyada ve bölgemizde sarsılmaz bir ekonomik güç olma yolunda ilerleyen ülkemize bu yolda en büyük desteklerden birini vermek” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, en büyük dileğinin gelecekte evlatlarımıza imkanları daha geniş, daha güçlü bir ülke bırakmak olduğunu belirterek, "Bizlerle ve yaptıklarımızla iftihar etsinler, örnek alsınlar ve inşallah daha büyük işler başaracak gücü kendilerinde bulsunlar. Kadim tarihi, kültürel dokusu ve eşsiz doğal güzellikleriyle Trakya'nın saklı cenneti Kırklareli'miz özellikle tarıma dayalı sanayinin hızla geliştiği bir merkezimiz. Elbette, Kırklareli'miz büyürken, ihtiyaçları da artıyor. Biz de bunun farkındayız ve Kırklareli'nin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretiyoruz” diye konuştu.

Kırklareli'ne iki bayram müjdesi ile geldiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Şu anda Saray-Kırklareli Yolu'nun temelini atıp ardından da Edirne-Kırklareli Yolu'nun 11 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak hizmete açacağız. Temelini atacağımız, Kırklareli'ni Saray üzerinden bir başka tarım ve sanayi kentimiz Tekirdağ'a bağlayan Saray-Kırklareli Yolu'nun toplam uzunluğu 71,1 km. 11 kilometrelik Kırklareli Şehir Geçişinin üstyapı iyileştirmesiyle birlikte, Çakıllı, Vize ve Pınarhisar Çevre Yollarının dahil olduğu 27,5 kilometrelik kesim bölünmüş yol, kalan 43,6 kilometrelik kesim ise tek yol standardında tamamlanacak. 185 metre uzunluğunda 4 adet köprünün de yer aldığı 7,5 kilometrelik Pınarhisar Çevre Yolunu 2021 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.

Projenin tamamını ise 2022 yılı ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle bu hat üzerinde daha güvenli ve konforlu bir ulaşım tahsis edilecek, ulaşım süresi 78 dakikadan 45 dakikaya düşecek. Saray, Vize, Pınarhisar ilçeleri arasında ağır taşıt trafiği rahatlayacak, Saray-Kırklareli Yolu; Kırklareli ilinin kuzeybatısından İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da sağlayacak” şeklinde konuştu.

Proje ile elde edilecek tasarrufa ilişkin de bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, “Projenin tamamlanmasıyla zamandan yıllık 78 milyon TL, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 20 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 98 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon salınımında ise 8 bin 823 ton azalma olurken çevresel açıdan da yeni yolumuzun katkılarını göreceğiz. Kırklareli'miz bizim için memleketin her köşesi gibi çok kıymetli. Son 18 yılda adeta Kırklareli'mizin kaderini değiştirecek büyük projelere imza attık.

Geriye baktığımızda Kırklareli'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 2 milyar 337 milyon lira yatırım yaptık. Kırklareli'yi; Edirne'ye, Tekirdağ'a ve İstanbul'a bölünmüş yol ile bağlıyoruz. 2003 yılında 77 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 224 kilometreye çıkardık. Kırklareli'nin demiryolu altyapısı için de çok önemli yatırımlar yaptık. Halkalı-Hudut Hattı, Halkalı-Çerkezköy-Seyitler arası 60 kilometre, İstanbul- Demirköprü, Pehlivanköy- Kapıkule Hattı Pehlivanköy- Hudut, Demirköprü- Seyitler- Çerkezköy arası 218 Kilometre ve Velimeşe-Hudut arası 140 kilometre demiryolu yenilemesi yaptık.

62 kilometresi Kırklareli'nden geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Kırklareli'ni İpek Demiryolu güzergâhının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Bu proje kapsamında Kırklareli'nde Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran istasyonlarını kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesi 4 kat artacak. Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek” dedi.

"Biz Kırklareli'nin yollarını açarken, her bir köyünü ulaşılır hale getirirken erişim altyapısını da unutmuyoruz" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2003 yılında 750 kilometre olan fiberoptik kablo altyapısı uzunluğunu 3 bin 617 kilometreye çıkardık. Bundan 18 yıl önce genişbant internet bile yokken, bugün Kırklareli'mizde 302 bine yakın genişbant abonesi var” diye konuştu.

Tüm dünyanın dikkatini çeken bu güçlü ulaştırma ve altyapı hamlesinin iki çok önemli hedefi olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu, "Birincisi, ülkemizi kuzey-güney ve doğu-batı hattında dünya ticaretinin en önemli lojistik koridorlarından biri haline getirmek. Bu uluslararası konum, bizlerin ve gelecek nesillerin hayatlarına büyük bir ekonomik zenginlik olarak yansıyacaktır. İkinci olarak yaptığımız yollar, köprüler, demiryolları, havalimanları birer mühendislik projesi oldukları kadar, sosyo-ekonomik projeler. Memleketimizde güvenli ve dünya standartlarında yolları götürebildiğimiz her nokta, yatırımcıların göz bebeği olmakta, vatandaşlarımız için istihdam olanakları doğmakta ve turizm gelirleri artmakta.

Diğer yandan ülkemizde sosyo-kültürel yaşam, okullar ve üniversiteler hep yollarla birlikte gelişiyor. Her bir yeni ulaştırma ve altyapı projesi bulunduğu bölgede gençlerimizin yaşam kalitelerine gözle görülür katkılar sunuyor. Daha iyi bir geleceğe kavuşabilmeleri için fırsat eşitliği sağlıyor. İnşallah Kırklareli'mizde attığımız her adım ve tamamlanan projelerimiz de, sanayi, turizm, ticaret, istihdam ve sosyal yaşam bakımından imkanları kat be kat artıracak. Kırklareli'nin gelişimi, kalkınması için yaptığımız işlerin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaştığımızda hep birlikte gururlanacağız. Kırklareli'nin ülkemizin bütünsel kalkınma hedefleri içinde aldığı ayrıcalıklı yere bakarak iftihar edeceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve protokol üyeleri butona basarak temel atma törenini gerçekleştirdi.

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