Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü ile yılda 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, ana kablo montajna başlamak üzere olduklarını belirtti.

Karaismailoğlu, "Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." dedi.

Projenin detaylarını aktaran Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız." diye konuştu.

Tamamlanmasına metreler kalan, 688 metre uzunluğundaki Lapseki Viyadüğü ile karaya bağlanacak olan köprü, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Truva Atını gölgede bırakan, Çanakkale'nin yeni simgesi olaya aday köprü, Tamamlandığında, 2 bin 23 metre ana açıklığı ile "Dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olacak.

DÜNYANIN EN YÜKSEK ASMA KÖPRÜSÜ

Dünyanın en yüksek asma köprüsü unvanını kazandıracak 318 metrelik ayaklarının üs kısmı ise 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgelemesi için, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisi şeklinde yapılacak. Trafik yoğun olduğunda feribotla 1,5 ile 5 saat arasında karşıya geçebilen vatandaşların, bu çileli yolu geçmesi sadece 6 dakikada mümkün olacak.

2022'DE HAZIR

Bu proje sayesinde, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, tüm ulaşım sistemleriyle entegrasyonu da sağlanacak. 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanan, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulan yaklaşık 45,06 metre genişlikteki köprünün, 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.