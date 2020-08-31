banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Altın ve dövizde son durum ne?
Altın ve dövizde son durum ne?
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

Bakan Gül: 'Yeni adli yıl, e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem olacak'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulandığı ve yaygınlaştırılarak tüm uygulayıcıların hizmetine açılacağı bir dönem de olacaktır" dedi.

Güncel 31.08.2020, 12:49
3
Bakan Gül: 'Yeni adli yıl, e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem olacak'

Adalet Bakanı Gül, 2020-2021 adli yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, adalet teşkilatı ve yargı camiası için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma döneminin başladığını belirten Gül, hak ve adalet için emek ve mesai veren tüm hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet personelinin bu başlangıcın heyecanını taşıdığını kaydetti. Adalet teşkilatı olarak toplumun her kesiminin, istisnasız bütün vatandaşların hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak daha iyiyi aramaktan bir an olsun yorgunluk ve yılgınlık hissetmediklerini anlatan Gül, "Geçtiğimiz yıl sayın Cumhurbaşkanımız tarafından milletimizle paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi, bu adli yılda da yol haritamız olacaktır. Ayrıca, İnsan Hakları Eylem Planı'nı bu dönem hayata geçireceğiz. Özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Yargı Reformu Strateji Belgemiz ile İnsan Hakları Eylem Planımız; demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik irademizi ortaya koymaktadır. Umuyorum ki yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini güçlendirme yılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Amacımız adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır"

Bu bağlamda reform belgesinde öngörülen hedefleri adım adım hayata geçirme gayreti içinde olduklarını belirten Gül, şunları kaydetti:
"Yargı reformu birinci paketinde düzenlenen seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin yargısal işleyişteki yerini tam manasıyla bu dönemde önem verilen konulardan biri olacaktır. Adliye teşkilatımızın insan kaynağını nitelik ve nicelik yönünden her geçen gün geliştiriyoruz. Yeni adli yılda yeni infaz hakimliği uygulamasını hayata geçiriyoruz. Yargı reformu kapsamında mevzuatımıza kazandırılan 7242 sayılı Kanun ile infaz hakimliği kurumu yeniden ele alınmış, infaz hakimliklerinin yetkileri genişletilmiş ve bir ihtisaslaşma adımı olarak bu kurum, adliye teşkilatımızda müstakil bir şekilde yapılandırılmıştır. Yeni adli yılla birlikte Cumhuriyet savcılarımızın asliye ceza duruşmalarına katılmaları yeniden sağlanarak iddia-savunma diyalektiğinin daha etkin bir şekilde işlemesinin önü açılacaktır. Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulandığı ve yaygınlaştırılarak tüm uygulayıcıların hizmetine açılacağı bir dönem de olacaktır. Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır."

Adliyenin kapısının adalete açılan kapı olduğunu kaydeden Gül, bu kapıdan herkesin memnuniyetle ayrılması gerektiğini anlattı. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplumun, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacağını belirten Gül, "Bu vesile ile, reform irademizi sahiplenen, yenilik adımlarımızı yargısal işleyişin birer parçası haline getiren bütün uygulamacılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere görevi başında şehit düşen yargı mensuplarımızı ve adalet teşkilatı çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Bu düşüncelerle, önümüzdeki dönemde de hukukun üstünlüğüne tavizsiz bir bağlılıkla ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtacak, hiçbir etki altında kalmadan bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkacak yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm personelimizin yeni adli yılını kutluyorum. 2020-2021 adli yılı, ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25