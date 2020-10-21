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Bakan Gül'den hukuk fakülteleri açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hukuk fakültelerine girişte sınav başarı sıralamasını ilk 125 bine çıkaran YÖK’ten, sıralamayı ilk 100 bine yükseltmelerini talep ettik” dedi.

Güncel 21.10.2020, 08:52
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Bakan Gül'den hukuk fakülteleri açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yargı reformumuzun ana hedeflerinden biri de hukuk mesleklerinde nitelikli insan gücünü artırmaktır. Bu kapsamda hukuk fakültelerine girişte sınav başarı sıralamasını ilk 125 bine çıkaran YÖK'ten, sıralamayı ilk 100 bine yükseltmelerini talep ettik” ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, paylaşımında, yargı reformunun hem hazırlık aşamasında hem de uygulanmasındaki iş birliği ve katkıları için YÖK'e ve akademi camiasına teşekkürlerini iletti.

Bakan Gül imzasıyla YÖK'e gönderilen yazıda, 2019 yılı Ekim ayında Yükseköğretim Kurulunun aldığı karar ile hukuk fakültelerine kabul edilen öğrencilerin 190 bin olan başarı sırasını 125 bin olarak yenilendiği ve bu yeniliğin de yargı kamuoyu ve akademik çevrelerce olumlu karşılandığı belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralamasındaki değişiklik, hukuk eğitiminin niteliğini ve neticede adalet hizmetlerinin kalitesini doğrudan ve olumlu yönde etkilemektedir. Devam eden süreçte, başarı sıralamasının önümüzdeki yıl için 100 bin olarak belirlenmesinde ve daha sonraki yıllarda bu sıralamanın kademeli olarak daha da yükseltilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.”

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