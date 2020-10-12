Bakan Fatih Dönmez, 'Türkiye'de ilk defa lityum üretimine başlayacağız'

BAKAN DÖNMEZ'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE;

Yerli otomobil bir ortak girişim grubunun sonucu. Geçtiğimiz aylarda fabrikanın temeli atıldı. Biz kendilerine, bataryada kullanılacak lityumun teminini yapabileceğimizi söyledik. 500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye'de üretir hale geleceğiz. Üretilecek lityum karbonatın tonu 20 bin dolar.

BİZİM KİMSENİN MALINDA GÖZÜMÜZ YOK!

Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda karbon arama faaliyetlerini yoğunlaştırdık. Şu anda 2 sondaj gemimiz var. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki programına devam edecek. Bizim, kimsenin malında gözümüz yok. Diyalog süreci devam ediyor. Navtex sürecinde, diplomasi sekteye uğramadı. Biz masadayız

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR KEŞİF YAKALANIRSA PAYLAŞACAĞIZ

Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir keşif vardı. O dönemde biz iki katmanda çalışmalarımızı yaptığımızı söylemiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde bir keşif yakalanır ve tespit yapılırsa Cumhurbaşkanımızla birlikte paylaşacağız. Şu an içinde bulunduğumuz tesisle alakalı gerçek maliyetler henüz çıkmadı. Çalışmalar devam ediyor. Bugünden maliyetle alakalı çalışmayı söylemek doğru olmaz. Ama şunu söyleyebiliriz, ekonomiktir. İthal ettiğimiz ürüne göre daha ekonomik olacağını söyleyebiliriz.