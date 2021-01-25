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Bakan Elvan: 'Çukurova Havaalanı 2022 yılı Mart ayında açılacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt yapı yatırımlarının bittiğini, üst yapıya yönelik ihalesinin de yapıldığını hatırlatarak, "Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. Bize olan sözü şu, 2022 yılı Mart ayı itibariyle Allah'ın izni ile Çukurova Havaalanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Güncel 25.01.2021, 13:49
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Bakan Elvan: 'Çukurova Havaalanı 2022 yılı Mart ayında açılacak'

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığının 7.Olağan İl Kongresine katıldı. Servet Tazegül Spor Salonunda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı kongrede konuşan Elvan, iktidarları döneminde kente yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. 19 yıllık süreçte gerçekten hayal dahi edilemeyecek yatırımların Mersin'e kazandırıldığını kaydeden Elvan, "Sadece DSİ'nin baraj, gölet, özellikle dere ıslahı gibi yatırımlarına baktığımızda, son 19 yılda sadece DSİ 172 adet baraj, gölet ve taşkın koruma gibi projeleri bitirmiş. Karayolları Genel Müdürlüğümüze baktığımızda, 19 yıllık süreçte 10 milyar liraya yakın bir harcama söz konusu olmuş. Merakla beklediğiniz, yıllardan beri konuştuğunuz Sorgun Barajı, Aksıfat Barajı, Aydıncık Barajı ve Pamukluk Barajını, bu dört büyük barajı Allah'ın izni ile bu yıl tamamlıyoruz. Çeşmeli-Taşucu Otoyolunda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor, projesi yapıldı, inşallah yakın bir süreçte ihale yapmayı planlıyoruz. Liman-Hal Köprülü Kavşağı tamamlandı. Bekirde Köprülü Kavşağı için önümüzdeki ay ihalesine çıkıyoruz. Akdeniz Sahil Yoluna 4 milyar liranın üzerinde harcama gerçekleştirildi, bugüne kadar 15 tünel ve 4 viyadük tamamlandı. Çalışmalar hızla devam ediyor. Silifke-Mut Yolu, 2.2 milyar liralık bir proje. Şu ana kadar 3 tünel, 60 kilometrelik bölünmüş yol tamamlandı ki, aşağı yukarı 1.5 yıl önce başlamıştık bu çalışmalara. Yine Gülnar-Silifke Yolu, Tarsus-Çamlıyayla Yolunun ikmal ihaleleri yapıldı, çalışmalar devam ediyor. Gülnar-Mut Yolunda çalışmalar devam ediyor ve Organize Sanayi Bölgesinin otoyol ile bağlantısını bu yıl inşallah bitiriyoruz. Gözne Yolundaki çalışmalar da önemli ölçüde tamamlandı. Erdemlilerin ısrarla istediği yayla yolunda 5 kilometrelik mesafeyi tamamladık ve hizmete açtık" diye konuştu.

"Çukurova Havaalanı 2022 yılı Mart ayında açılacak"
Konuşmasında Çukurova Hava Limanı inşaatından dan bahseden Elvan, "Çok beklediğinizi biliyorum, sürecin uzadığını biliyorum, artık bu işi tamamlamakta kararlıyız. Alt yapı yatırımları bitti, üst yapıya yönelik ihalesi yapıldı. Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. Bize olan sözü şu, 2022 yılı Mart ayı itibariyle Allah'ın izni ile Çukurova Havaalanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sağlık yatırımlarına da değinen Elvan, bu alanda çok önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "2002 yılında 2 bin 701 olan yatak sayısını neredeyse ikiye katlayarak 4 bin 993'e yükselttik. Sadece bu süreçte inşa ettiğimiz hastanelerimiz Anamur Devlet Hastanesi, Bozyazı Devlet Hastanesi, Mersin Çocuk Hastanesi, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çamlıyayla Devlet Hastanesi, Erdemli Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Mut Devlet Hastanesi, Gülnar Devlet Hastanesi ve bin 300 yataklı Mersin Şehir Hastanesi. Bunların tamamı AK Parti iktidarları döneminde yapıldı. Şimdide Şehir Hastanesi büyüklüğünde 600 yataklı devası Tarsus Devlet Hastanemizi tamamladık, inşallah önümüzde aylarda Tarsus Devlet Hastanesi'nin de açılışı gerçekleştireceğiz."

Elvan, 2002 yılında 671 olan okul sayısını, bin 126'ya çıkararak neredeyse ikiye katladıklarını ifade ederek, "Derslik başına düşen öğrenci sayısı 38 idi, 22'ye düşürdük. Spor alanında çok sayıda spor kompleksini hayata geçirdiğimizi biliyorsunuz. Akdeniz ilçemizde yıllardan beri konuşulan Çay Mahallesi'ndeki konutlara başladık, inşallah kısa süre içerisinde bitireceğiz. Barış ve Turgut mahallelerini riskli alan ilan ettik, projeler üzerinde çalışıyoruz. 30-40 yıldan beri o gecekondu bölgelerinde sefil halde yaşayan vatandaşlarımızın, yaşam standartlarını yükseltecek muhteşem yatırımlarımıza başladık. Son derece modern binalarımızda bu kardeşlerimiz yaşamaya başlayacaklar. Biz milletimiz için bugüne kadar hizmet ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"50 binin üzerinde kardeşimize istihdam sağlayacağız"
Mersin'in bundan önce 3 tane organize sanayi bölgesi olduğunu hatırlatan Elvan, şu bilgileri verdi; "Şu anda 8 farklı organize sanayi bölgesi üzerinde çalışıyoruz ki, 11'e çıkarıyoruz. Tarsus'ta 5 organize sanayi bölgesi, bir tanesini tamamladık, yatırımlar başladı. Bir diğerini de Tarsus'ta kamulaştırma çalışmaları bitti, tahsis çalışmaları bitti, diğer üçünden de inşallah bu yıl içerisinde yatırımlar başlıyor. Diğer taraftan Erdemli, Silifke ve Mut'ta organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. İş için kuruyoruz, aş için kuruyoruz, hizmet için kuruyoruz. AK Parti demek iş demek, AK Parti demek aş demek, AK Parti demek hizmet demek. Buralarda 50 binin üzerinde kardeşimizin istihdamını sağlayacağız. Erdemli'ye de doğalgazı getiriyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız çalışmalara başladı."

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