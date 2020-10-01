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Bakan Dönmez: 'Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 10 Ekim'de sismik araştırmaya başlayacağını açıkladı.

Güncel 01.10.2020, 08:45 01.10.2020, 08:46
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Bakan Dönmez: 'Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Kanuni sondaj gemisine ilişkin bir paylaşım yaptı. Dönmez, “Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni” dedi.

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