Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklamalar! Türkiye-Libya arasında doğal gaz mutabakatı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak üzere Libya'ya geldi. İki ülke arasında 'Hidrokarbonlar' ve 'Protokol' alanlarında Mutabakat Muhtıraları imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- 'Sahadaki sükunetin kalıcı barışa evrilmesi için çalışacağız'

- 'Şartlar oluştuğu zaman Bingazi Başkonsolosluğumuzun açılışını gerçekleştireceğiz'

- 'Libya ile milli paralarla ticaret yapmak isteriz'Akdeniz'den tüm kıyıdaş ülkeler eşit fayda sağlamalı. Doğal gaz alanında da mutabakat muhtırası imzalayacağız'