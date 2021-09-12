Bakan Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Artık mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık. Bu işin ciddiyetini biraz anladılar. Türkiye'de bu işin bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık da var. Bu işi sadece güvenlik açısından bakmak da doğru değil. Irkçı ve faşizan bir yaklaşımla bakmak son derece yanlıştır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yangın afetinden zarar gören çiftçilere traktör bağışı çağrısı yapılmasının ardından Manavgat'ta yangında traktörleri zarar gören 16 aileye yeni traktör teslim edildi. Teslim töreni sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki mültecilerin son durumuna yönelik soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye geçen gün Filippo Grandide geldi. Artık mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine döndürülmesi için, gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık. Bu işin ciddiyetini biraz anladılar. Başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere, Suriye başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var. Bir de komşu ülkeler olarak biz bir inisiyatif başlattık, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak olarak. En çok Suriyeliye ev sahipliği yapan komşu ülkeler olarak. Lübnan'da mesela durum çok kötü. Bunları zorla böyle iterek değil de sahada onlara yani Suriye içinde, bizim harekat bölgelerimizde İdlib'de olduğu gibi dönen insanlara bir şeyler sağlayarak, okul, eğitim, sağlık, istihdam oluşturucu projelerin hayata geçirilmesi gibi. Avrupa bugüne kadar Suriye'nin yeniden inşasına karşıydı” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Doğru, savaş devam ederken bir ülkenin ya da bir yerin yeniden inşası gerçekçi değil. Rejimle ilgili hepimizin tutumu belli. Ama sahada temel ihtiyaçları karşılamak yeniden inşa etmek değildir bir ülkeyi. Aynı şey Afganistan için de geçerli ama şu anki Afganistan'daki durum nedeniyle insanları hemen göndermek doğru da değil, mümkün de değil. Bir muhatap da yok zaten. Biz daha önce Türkiye olarak uçaklarla Afganları Afganistan'a gönderiyorduk bir önceki hükümet, yönetim döneminde. Pakistan'a da aynı şekilde gönderiyoruz. Yani sonuçta evet bir sorun tüm dünyada sorun. Covid-19 ile beraber bu sorun daha da artmaya başladı. Değişik ülkelerdeki gelişmeler ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle de hareketlilik görüyoruz. Bu küresel bir sorunsa uluslararası toplum olarak hep birlikte bu sorunu çözmek için çalışmalıyız” dedi.

“Türkiye'de bu işin bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık da var”

Türkiye için mülteci konusunun bir sorun olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye'de bu işin bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık da var. Bu işi sadece güvenlik açısından bakmak da doğru değil. Irkçı ve faşizan bir yaklaşımla bakmak son derece yanlıştır. Diğer taraftan toplumsal bir sorun ise bunu hep birlikte sakin bir şekilde değerlendirip yani yeni politikalar üreterek buna bir çare bulmak için İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarımız çalışıyor. Bu anlamda da gerekli altyapı çalışmaları da sürüyor” dedi.