Bakan Bozdağ: Fezleke önümüzdeki hafta TBMM’ye getirilir (Polise atılan yumruğa ilişkin)

İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM'ye tezkere iletilmiş olur. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar gelmesi halinde Genel Kurul'a gelmekte ve sonra dokunulmazlığı kalkmaktadır. TBMM'de Salihe Aydeniz hakkında 80 fezleke var, yeni gelen fezleke ile 81 fezleke olacaktır. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci devam edecektir.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde başlayan izinsiz gösterilere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Hakan A.’ya yumruk atan ve izinsiz gösteriye katılan yasama dokunulmazlığı kapsamındaki milletvekillerinin kimliklerin ve eylemlerin tespit edilmesi talimatı verilmişti.

Polis memuruna yumruk atan kişinin HDP Milletvekili Saliha Aydeniz olmasının tespit edilmesinin ardından Savcılık, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan soruşturma başlatmıştı.