Son Dakika
Bakan Bozdağ'dan yağmalama olayı ile ilgili açıklama!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ deprem bölgesinde tespit edilen 75 yağmalama olayı ile ilgili 57 kişinin tutuklandığını açıkladı .
Güncel 12.02.2023, 16:12
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları:
- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı
- Hırsızlık ve yağma suçlarında 24 saat olan gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacaktır. Hırsızlık ve yağma suçlarıyla etkin mücadele için bu değişiklik yapılmıştır
- Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek
- 1 hakim, 3 hakim adayımız olmak üzere toplam 70 personelimizi kaybettik. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 36 personelimiz bulunmakta