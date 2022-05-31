Bakan Bozdağ Açıkladı! Tapu işlemleri noterde yapılabilecek...

KİRA DÜZENLEMESİ BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

Bakanlıkların kira düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Bakan Bozdağ, "Ortaya çıkan formül Cumhurbaşkanımıza arz edildikten sonra değerlendirilecek ve arkasından gerekli adımlar atılacak" dedi.

KİRA FİYATLARI İÇİN ANLAŞMAZLIKLARI ARABULUCU ÇÖZECEK

Yapılacak düzenlemeyle kira ihtilaflarının tamamının arabuluculara gönderme konusunda kararlı olduklarını söyleyen Bozdağ, "Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Meclis'te değerlendirilecek ve Meclis'in kabulü halinde yasalaşacaktır" dedi.

Bakan Bozdağ, Rize ve Ankara Personel Eğitim Merkezlerinden sonra 2017 yılında temelleri atılan Yozgat Personel Eğitim Merkezinin Türkiye için büyük bir görevi ifa edeceğini söyleyerek, eğitim merkezinde 504 kişinin eğitim vermesine imkan veren 12 salon olduğunu, 378 kişinin de aynı anda konaklayabildiği bilgisini paylaştı.

"HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI LAFTA OLAN BİR MÜESSESE OLMAYACAK"

Hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin bilgi veren Bakan Bozdağ, "Hakim ve savcılık sınavını kazanan her bir evladımızı hakim ve savcı yardımcısı olarak ataması yapılacak. Önce 3 ay Adalet Akademisinde bir temel eğitim sonra hakim ve savcı sınıfına ayrılanların tespiti sonra da adliyelere gidecekler. Her hakime bir tane ama ihtiyaç olursa iki de olabilir, hakim yardımcısı veya savcı yardımcısı atanacak ve bunlar iyi yetişmiş hakim ve savcılarımız arasından seçilecek. Onların bu işi iyi yapmaları için de bir takım destekler de yasal ve uygulama itibariyle sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak, kanun da statüsü olacak. Görevleri kanunda tek tek yazılacak. Bir nevi usta çırak ilişkisi içerisinde hakimlerimiz savcılarımız yardımcılarını yetiştirecek. Böylelikle hakim ve savcılarımızı yetkin bir şekilde yetiştirip kürsüye işi bilerek ve uygulamayı da bizzat yerinde görerek yetişmiş olarak atamış olacağız" ifadelerini kullandı.