Bakan Akar ve Org. Güler Bağdat'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Irak’a resmî ziyaret gerçekleştiriyor. Iraklı yetkililerle gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede iş birliği ele alınacak" denildi.

Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor. Akar'ın Bağdat ziyaretinin temel konusunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi.