Bakan Akar: 'Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun'

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar, Bakanlık'ta Azerbaycan Ordusu'nun öz topraklarını işgalden kurtarmasından dolayı düzenlenen törene katıldı

Saygı duruşu ve ulusal marşların çalındığı törende konuşan Bakan Akar, sözlerine, öz topraklarında 30 yıldır devam eden haksız işgale son veren Azerbaycan Ordusu'nu tebrik ederek başladı.

Azerbaycan'ın “artık yeter” diyerek öz topraklarındaki saldırılara son vermek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta tarihe altın harflere kazanılacak bir zafer elde ettiğini vurgulayan Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin “iki devlet tek millet” anlayışıyla ebediyen devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in liderliğinde iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da kuvvetlendiğini belirten Bakan Akar, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun” diye konuştu.

Azerbaycan Ordusu'nun başarısını büyük bir saygı ile karşıladıklarını dile getiren Bakan Akar, “Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi” ifadesini kullandı.

“Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan”

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin öz topraklarını kurtarmasının ardından Azerbaycan sokaklarında düzenlenen kutlamaları hatırlatan Bakan Akar, “Bu kutlamaların aynısı Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı, İzmir'de tüm Türkiye'de vardı. Herkesin gözleri yaşlı Azerbaycanlı kardeşlerimizin başarılarını kendi başarıları olarak görüp kutluyordu. Bu da bizim kardeşliğimizin, tek millet olmamızın açık, net göstergesi oldu” ifadelerini kullandı.

Harekatta şehit olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Akar, “Kederde ve kıvançta bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize haklı davalarında destek vermeyi sürdürecek, onlarla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sözlerinin sonunda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında rahmet, minnet, şükranla yad eden Bakan Akar, işaret ettiği hedeflerle Azerbaycan'a yol gösteren umummilli lideri Haydar Aliyev'i de andı.

Bakan Akar konuşmasını, “Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan” sözleriyle tamamladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Azerbaycan halkının 30 senedir işgal altındaki topraklarını kurtarmanın hasretiyle yaşadığını belirtti. Bu harekat ile Azerbaycan Ordusu'nun vatanı için gözünü kırpmadan canını feda edebileceğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Orgeneral Hasanov, Türkiye'nin süreçteki sınırsız desteğinden dolayı da teşekkür etti.