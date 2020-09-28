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Bakan Akar: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a destek veren açıklamalarda bulundu.
Güncel 28.09.2020, 14:22
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır" dedi.
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