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Bakan Akar: 'Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerimizde haklıyız'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenerek, Doğu Akdeniz’deki faaliyetler için "Faaliyetlerimizde haklıyız. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Güncel 24.08.2020, 16:48
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