Bakan Akar'dan önemli açıklamalar!
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar:
- Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılı bütçe teklifi, 61 milyar 484 milyon 939 bin lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır
- Dış Askeri Yardım faaliyetleri kapsamında; 2020 yılında 21 ülke ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması/Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır
- Yeni Askerlik Kanunu ile ilk kez ihdas edilen ve halkımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanan yedek astsubaylık statüsünde bugüne kadar 29 bin 176 vatandaşımız silahaltına alınmıştır
- (Türkiye'nin S-400 kullanımı) S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde de aynı şekilde kullanılacaktır
- Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil, aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinin güvenliği, ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir
- ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız
- 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 581 personel ihraç edilmiştir
- Milli Mutabakat Hükümeti'nin talebi kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimize desteğimiz devam edecektir
- Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık
- Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik provokatif girişimler, uygulamalar, yapılan sorumsuz açıklamalar gerginliği tırmandırmaktadır