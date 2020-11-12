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Bakan Akar'dan önemli açıklamalar!

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Güncel 12.11.2020, 10:57
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Bakan Akar'dan önemli açıklamalar!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar:

- Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılı bütçe teklifi, 61 milyar 484 milyon 939 bin lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır

- Dış Askeri Yardım faaliyetleri kapsamında; 2020 yılında 21 ülke ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması/Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır

- Yeni Askerlik Kanunu ile ilk kez ihdas edilen ve halkımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanan yedek astsubaylık statüsünde bugüne kadar 29 bin 176 vatandaşımız silahaltına alınmıştır

- (Türkiye'nin S-400 kullanımı) S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa bizde de aynı şekilde kullanılacaktır

- Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil, aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinin güvenliği, ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir

- ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız

- 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin 581 personel ihraç edilmiştir

- Milli Mutabakat Hükümeti'nin talebi kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimize desteğimiz devam edecektir

- Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık

- Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik provokatif girişimler, uygulamalar, yapılan sorumsuz açıklamalar gerginliği tırmandırmaktadır

#Hulusi Akar
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