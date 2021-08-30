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Bakan Akar'dan Kabil Havalimanıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Afganistan'daki havalimanı) Durum ve şartlar uygun olursa, bize de bir talep gelirse değerlendirmeye hazırız. Afganistan’da bizim ilgimiz var. Afganistan’da bizim tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Oradaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz'' dedi.

Güncel 30.08.2021, 13:52
Bakan Akar'dan Kabil Havalimanıyla ilgili açıklama

BAKAN AKAR'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

(Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz.

DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIZ

Afganistan'da bizim ilgimiz var. Afganistan'da bizim tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Oradaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. (Afganistan'daki havalimanı) Durum ve şartlar uygun olursa, bize de bir talep gelirse değerlendirmeye hazırız."

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