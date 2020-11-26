Bakan Akar'dan Fransız Senatosu'na sert tepki!

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları;

"(Afganistan'ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında, Kabil Havaalanının askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz"

"(Türk ticaret gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin batı ülkelerinin açıklamaları) Ortada uluslararası hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler. Gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor, hukuki bir temele dayanmayan, temeli sağlam olmayan bu olayın altında kalmamak için kaçıyorlar”

"Fransa, Akdeniz'de açıkça deniz serbestisini ihlal eden bu harekatı NATO ile ilişkilendirmek suretiyle kendince meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu tür girişimlere karşıyız"