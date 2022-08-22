banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'

Bakan Akar: '2022'de Irak ve Suriye'de 2.517 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 bin 517 terörist etkisiz hale getirildi." dedi

Güncel 22.08.2022, 15:48 22.08.2022, 15:49
Bakan Akar: '2022'de Irak ve Suriye'de 2.517 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

24 Temmuz 2015'ten bu yana yapılan operasyonlar sonucu toplam 35 bin 786 terörist etkisiz hale getirildi.

1 Ocak'tan itibaren operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönem içerisinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 bin 517 terörist etkisiz hale getirildi.

Tahıl Koridoru ile bu sabah itibariyle Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu