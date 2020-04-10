Bakan açıkladı: Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

Sağlık Bakanı Koca, katılmış olduğu anlı yayında, günlük koronavirüs verilerine ilişkin önemli verileri paylaştı. Çin’de başlayıp, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle toplam da 1.006 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İYİLEŞEN SAYISI

Açıklanan tablo içerisinde iyileşen kişi sayısının artması, sevindirici gelişmeler arasında. 10 Nisan’da 281 kişi daha iyileşerek taburcu oldu. Toplam da iyileşen kişi sayısı 2.423’e ulaştı.

ÖLÜM SAYISI

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamış olduğu verilere göre son 24 saat içerisinde 98 kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerek, 1.006’ya ulaştı.

VAKA SAYISI

Vaka sayısı, koronavirüs tablosunda en çok dikkat edilen nokta. Son 24 saat içerinde 4.747 vaka daha tespit edilirken, toplam vaka sayısı 47.029’a ulaştı. 10 Nisan’da toplam 30.864 test yapılırken, genel test sayısı 307.210’a ulaştı.

Bakanlık, covid.19.saglik.gov.tr adresinde 10 Nisan güncel veri tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Covid 19 takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden paylaşılıyor.

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