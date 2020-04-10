Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
96471
ALTIN
362.728
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3507
EURO
7.3050

Bakan açıkladı: Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu ile gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Büyük, küçük, genç, yaşlı herkese uyarılarda bulunan Bakan Koca, Türkiye’nin 10 Nisan koronavirüs tablosu hakkında bilgi verdi. Bakan, 2 bin 423 kişinin iyileştiğini müjdeledi.

Bakan açıkladı: Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu ile gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Büyük, küçük, genç, yaşlı herkese uyarılarda bulunan Bakan Koca, Türkiye’nin 10 Nisan koronavirüs tablosu hakkında bilgi verdi. Bakan, 2 bin 423 kişinin iyileştiğini müjdeledi.

10 Nisan 2020 Cuma 21:32
2005 Okunma
Bakan açıkladı: Koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

Sağlık Bakanı Koca, katılmış olduğu anlı yayında, günlük koronavirüs verilerine ilişkin önemli verileri paylaştı. Çin’de başlayıp, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle toplam da 1.006 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İYİLEŞEN SAYISI

Açıklanan tablo içerisinde iyileşen kişi sayısının artması, sevindirici gelişmeler arasında. 10 Nisan’da 281 kişi daha iyileşerek taburcu oldu. Toplam da iyileşen kişi sayısı 2.423’e ulaştı.

ÖLÜM SAYISI

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamış olduğu verilere göre son 24 saat içerisinde 98 kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerek, 1.006’ya ulaştı.

VAKA SAYISI

Vaka sayısı, koronavirüs tablosunda en çok dikkat edilen nokta. Son 24 saat içerinde 4.747 vaka daha tespit edilirken, toplam vaka sayısı 47.029’a ulaştı. 10 Nisan’da toplam 30.864 test yapılırken, genel test sayısı 307.210’a ulaştı.

Bakanlık, covid.19.saglik.gov.tr adresinde 10 Nisan güncel veri tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Covid 19 takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden paylaşılıyor. 

DÜNÜN RAKAMLARI İÇİN:

Koronavirüse dair son rakamlar açıklandı: Bugüne kadarki en yüksek ölüm sayısı
Koronavirüse dair son rakamlar açıklandı: Bugüne kadarki en yüksek ölüm sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ek genelge açıklandı: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?
Ek genelge açıklandı: Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?
VİDEO HABER: Ani sokağa çıkma yasağı kararı halkı sokağa döktü: Marketlerde kuyruklar oluştu
VİDEO HABER: Ani sokağa çıkma yasağı kararı halkı sokağa döktü: Marketlerde kuyruklar oluştu
SON DAKİKA: 31 ile 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
SON DAKİKA: 31 ile 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim