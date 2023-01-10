Bahçeli'den Sinan Ateş cinayeti açıklaması!

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı pirüpak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz.

(Sinan Ateş cinayeti) MHP ve Ülkü Ocakları ile en küçük bağı ve bağlantısı olması şöyle dursun devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları içimizden devşirilmiş siyaset artıkları, HDP'den CHP'sine komünistten bölücüsüne, FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar tüm şiddet ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular.

(Sinan Ateş cinayeti) Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülkü Ocakları hain kuşatmaya alındı

Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir.

Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı pirüpak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan bölücü bir şahsın parti genel merkezinde verdiği bir röportaj sırasında orada bulunan Türk bayrağını kaldırtması yalnızca skandal değil suçtur, cinayettir, kepazeliktir.

Seçime kadar her türlü provokasyonların düzenlenmesi muhtemeldir, beklenmelidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(6'lı masa) 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönene değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar.

Bizim zamanı gelince teslim edeceğimiz sadece Allah'a can borcumuzdur. Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim.

(Kılıçdaroğlu) Senin sağında solunda yanında yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma aymazlığına düşme, bu gaflete kapılma. Sen her şeyinle zaten teslim olmuşsun.