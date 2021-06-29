Bahçeli'den önemli açıklamalar: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalı!

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

'Üniversite sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniversite zenginliğine sahiptir. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir.

''MHP'NİN, TÜRK GENÇLİĞİNİN SINAV MARATONLARINDA ERİYİP GİTMESİNE VİCDANI RAZI OLMAMIŞTIR''

Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor ancak sınav kuyusundan nasıl çıkılacağı konuşulmuyor. MHP'nin Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine vicdanı razı olmamıştır. Ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır.

''GELİN BU ÜNİVERSİTE SINAVLARINI KALDIRALIM''

Siyasi muhataplarımıza çağrımızdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki yönlendirme çerçevesinde istedikleri bölümlerde yükseköğretime kavuşmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını hedefliyoruz.

KATARLILARA SINAVSIZ TIP İDDİASI

YKS'den bir gün önce kurgulanan algı operasyonu ile yalan haber servis edilmiştir. İddiaya göre Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Bunun doğruluğun yanlışlığını analiz etmeden devreye giren Kılıçdaroğlu fitne tezgahını açtı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: YKS'YE GİRENLERDEN ÖZÜR DİLEMELİ

YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya asparagas haberi yaymaya çalışan Kılıçdaroğlu kendini de rezil etti. Kılıçdaroğlu Türk gençliğinden YKS'ye giren kardeşlerimizden özür dilemek mecburiyetindedir.