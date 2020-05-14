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Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne ilişkin yayımladığı mesajında “Tava gelen toprak gibi, tavında dövülen demir gibi, onların müstahak oldukları düzeylere ulaşacaklarına inanıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne ilişkin yayımladığı mesajında “Tava gelen toprak gibi, tavında dövülen demir gibi, onların müstahak oldukları düzeylere ulaşacaklarına inanıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 20:14
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Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı

MHP Lideri Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, paylaşımında, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde bütün çiftçilerimizi hürmetle selamlıyor, samimiyetle kutluyorum. Tava gelen toprak gibi, tavında dövülen demir gibi, onların müstahak oldukları düzeylere ulaşacaklarına inanıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum. Türkçe'mizin gelişmesinde, nesilden nesile aktarılıp Türklüğün kıvancı haline gelmesinde hissesi ve haysiyetli mücadelesi olan kutlu ecdadımıza Allah'tan rahmet, yaşayan Türkçe sevdalılarına en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle tüm Eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.

Bahçeli, Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun içerisinde bulunduğu araca yapılan saldırıya ilişkin "İki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki, terörün kökü kazınacaktır” ifadelerine yer verdi.

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