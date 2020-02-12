Baharın renkleri Ariş Pırlanta’da

Mücevher sektörünün öncü markası Ariş Pırlanta baharın aylarının coşkusuna birbirinden sıcak renklerle eşlik ediyor. Ariş Pırlanta’nın yeniden doğuşu simgeleyen ve bahar ayları için hazırladığı tasarımlar, görenleri büyülüyor.

Bahar coşkusunu yansıtan tasarımlar

Ametist, sitrin, topaz, peridot gibi renkli taşlarla ve pırlantalarla bezenen birbirinden zarif tasarımlar renkleriyle büyülerken, değerli taşların anlamlarıyla da dikkat çekiyor. Ametistin gözalıcı mor rengiyle pozitif enerjiyi, topazın huzur veren mavisiyle aşkı, sitrinin güneş sarısıyla bereketi, peridotun hayranlık uyandıran yeşiliyle mutluluk sizi bekliyor..

Ariş Pırlanta’nın “GERÇEK KALİTE DOĞRU FİYAT” anlayışıyla, onlarca şık tasarımdan oluşan Ariş Tektaş Koleksiyonu ve tüm ürünleri www.arispirlanta.com ile Ariş mağazalarında sizleri bekliyor. Ariş’in tüm koleksiyonlarını ve sürprizlerini facebook (Ariş Pırlanta Sanatı) ve twitter (ArisPirlanta) sayfalarından da takip edebilirsiniz.