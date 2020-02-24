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Bahar geliyor: Hangi cemre ne zaman düşecek?

Kış ayları bir bir geride kalırken cemrelerin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Baharın habercisi cemreler sırayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. 7 gün arayla düşecek cemrelerden ilki merak ediliyor. Peki 2020’de ilk cemre ne zaman düşecek? İşte tarihleri…

Bahar geliyor: Hangi cemre ne zaman düşecek?

Kış ayları bir bir geride kalırken cemrelerin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Baharın habercisi cemreler sırayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. 7 gün arayla düşecek cemrelerden ilki merak ediliyor. Peki 2020’de ilk cemre ne zaman düşecek? İşte tarihleri…

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:27
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Bahar geliyor: Hangi cemre ne zaman düşecek?

Cemrelerin havaya, suya ve toprağa olma üzere üç adet olduğuna inanılıyor. 2020 yılında ilk cemre nereye düşecek, nedir, ne anlama geliyor? İşte cemrenin anlamı ve havaya, suya, toprağa ne zaman cemre düşecek sorularının yanıtı…

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.

1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

Havaya, suya, toprağa cemreler ne zaman düşer? 2020'de ilk cemre ne zaman düşecek?

CEMRE HAKKINDA

Anadolu’da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım’da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs’ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs’ta başlıyor ve 7 Kasım’a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.

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