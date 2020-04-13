Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş Yoğun Bakımda

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde görülen corona virüsü vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı.
Mahallede oturan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden sekiz kişinin corona virüsüne yakalandığı, Baş’ın Trabzon’daki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
BTP Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder, Haydar Baş’ın dört gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün yoğun bakıma alındığını açıkladı.
13 Nisan 2020 Pazartesi 14:21
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