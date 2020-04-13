Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş Yoğun Bakımda

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ile ailesinden sekiz kişinin corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Dört gündür tedavi altında olan Baş'ın bugün yoğun bakıma alındığı öğrenildi.