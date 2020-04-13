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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş Yoğun Bakımda

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ile ailesinden sekiz kişinin corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Dört gündür tedavi altında olan Baş'ın bugün yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş Yoğun Bakımda

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ile ailesinden sekiz kişinin corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Dört gündür tedavi altında olan Baş'ın bugün yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 14:21
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş Yoğun Bakımda

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde görülen corona virüsü vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı.

Mahallede oturan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden sekiz kişinin corona virüsüne yakalandığı, Baş’ın Trabzon’daki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

BTP Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder, Haydar Baş’ın dört gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün yoğun bakıma alındığını açıkladı.

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