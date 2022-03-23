Babasının sigara içme uyarısına sinirlendi ,annesini ölürdü kız kardeşlerini ve babasını yaraladı...

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde babasının ‘sigara içme’ diye uyardığı Reşit Yüksel, annesini öldürdü, babası ile kız kardeşlerini de yaraladı.

Sancaktepe'de ailesiyle oturan 27 yaşındaki Reşat Yüksel’in bir süredir ailesiyle ilgili sorunları olduğu ,Yüksel’in 18 Mart cuma günü babasının evde sigara içme uyarısı üzerine eline aldığı bıçakla aile üyelerine saldırdığı belirtildi.

Annesini öldüren Reşat Yüksel, babasına ve kız kardeşlerine de bıçakla saldırdı.

İki kız kardeşini ve babasını yaralayan Reşit Yüksel daha sonra kaçtı. Baba ve kızları hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Reşit Yüksel sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Anne Çiçek Yüksel'in cenazesinin memleketi Mersin'e gönderilirken, kız kardeşlerin ve baba Ahmet Yüksel'in tedavisi sürüyor.

‘ÇOCUĞUN O ANKİ KORKUSUNU ANLATAMAM’

Ailenin komşusu Ali Osman Tüylü, "Küçük kız bize kaçtı. Aldık içeriye, koruduk onu. O kızın o anki korkusunu anlatamam, çıldırmış vaziyetteydi. Kapıyı açtık, her taraf kan, elinde bıçakla kaçan bir insan var. Onunla kapıda karşılaşıyorduk, ketum bir insandı. Sessiz, konuşmasını bilmeyen, merhabası olmayan biriydi" dedi.