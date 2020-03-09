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Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda kimler var?

Eski AKP'li bakanlardan Ali Babacan’ın liderliğindeki Demokasi ve Atılım Partisi’nin kuruluş dilekçesi bugün resmen İçişleri Bakanlığı’na verildi. Kısaltması “DEVA” olarak belirlenen partinin kurucular kurulu listesi de açıklandı. Listede AKP’li eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra, çok dikkat çeken isimler de yer aldı.

Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda kimler var?

Eski AKP'li bakanlardan Ali Babacan’ın liderliğindeki Demokasi ve Atılım Partisi’nin kuruluş dilekçesi bugün resmen İçişleri Bakanlığı’na verildi. Kısaltması “DEVA” olarak belirlenen partinin kurucular kurulu listesi de açıklandı. Listede AKP’li eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra, çok dikkat çeken isimler de yer aldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 17:00
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Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda kimler var?

Kurucular kurulu listesinde en çok göze çarpan isim Mehmet Şanver oldu. Emekli General Şanver'in ismini kamuoyu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında duymuştu. 15 Temmuz gecesi aralarında dönemin kuvvet komutanlarının da olduğu pek çok komutan Şanver'in kızının düğününde bir araya gelmişti.

Kuruldaki bir başka dikkat çeken asker isim ise, uzun yıllar TSK'da özel harekatçı olarak görev yaptıktan sonra akademik hayata atılmak için ordudan ayrılan, son dönemde de İdlib'e yönelik operasyonlara eleştirileri ile dikkat çeken Metin Gürcan oldu.

Mehmet Şanver

AĞLAYARAK İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANI

Kurul listesinde eski AKP'li bakanlar Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Selma Aliye Kavaf da yer aldı. DEVA partisinin kuruluş dilekçesi ise, yine kurucular kurulunda yer alan eski AKP'li vekiller Mehmet Emin Ekmen ile İdris Şahin tarafından İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Kurucular kurulunda, yıllarca AKP'de milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yaptıktan sonra, yine AKP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ancak 15 Temmuz sonrasında Erdoğan tarafından istifaları istenen belediye başkanları arasında yer alan Ahmet Edip Uğur'un adı da dikkat çekti.

Edip Uğur

Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesinde Hariciye'den en dikkat çeken isim, AKP döneminde Basın Yayın Genel Müdürlüğü de yapan, son görev yeri de Londra Büyükelçiliği olan Abdurrahman Bilgiç.

BABACAN'IN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

Listede ayrıca AKP'deki bakanlık dönemindeki yakın çalışma arkadaşı bürokratlar da yer aldı. Bu çerçevede eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş dikkat çeken isimler.

Ali Babacan’ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI DA LİSTEDE

Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesinde dikkat çeken bir başka isim ise Ramiz Ongun. Ongun, Ülkü ocakları başkanlığı yapmış, MHP'de de Genel Başkan adayı olmuştu.

Mustafa Yeneroğlu

GÖREVDEKİ TEK VEKİL YENEROĞLU

Babacan'ın partisinde halen mevcut TBMM listesinde vekil olan tek isim ise, geçtiğimiz aylarda AKP'den istifa edip, bağımsız olan Mustafa Yeneroğlu oldu.

Ali Babacan'ın partisi için bugün dilekçe veriliyor
Ali Babacan'ın partisi için bugün dilekçe veriliyor
Son Güncelleme: 09.03.2020 17:11
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