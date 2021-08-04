Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri bir bir gerçek oluyor

1911 yılında Bulgaristan'da doğan, 11 Eylül saldırılarından Çernobil faciasına, 2004'te Endonezya'daki tsunami felaketinden Obama'nın seçileceğine kadar birçok öngörüsü doğru çıkan kör kahin Baba Vanga'nın 2021 yılında dünyanın pek çok yerinde doğal afetlerin yaşandığını bildiği düşünülüyor Henüz genç bir kadınken bir fırtınada görme yetisini kaybeden Baba Vanga, o günden beri kehanetleriyle hem Bulgaristan’da hem de uluslararası kamuoyunda tanınan bir figür oldu.

1996 yılında 85 yaşındayken yaşamını yitiren ve arkasında 21’inci yüzyıl ile bir dizi tahmin ve öngörü bırakan Vanga hakkındaki bir kitap ünlü kahinin birçok felaketi ve olayı önceden tahmin ettiğini aktarmıştı.

Baba Vanga 2021 kehanetleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İki gözü görmeyen Bulgar asıllı kahin Baba Vanga ölümünün ardından tam 23 yıl geçmesine rağmen gelecek yıllar için yaptığı kehanetleri takip ediliyor.

PUTİN’E SUİKAST

Baba Vanga, aşırıcıların ve radikallerin Avrupa’yı istila edeceğini söylerken, "Aşırıcılar Avrupalılara karşı kimyasal silah kullanacak. Kıtada yaşamın sonuna gelinecek" iddiasında bulundu. Baba Vanga, Putin’in bu yıl bir suikaste uğrayacağını iddia ederken, kendi ülkesi içerisindeki bir tehditten yaşamını yitireceğini de ekledi.

"İNSANLAR AFETLERDEN ÇOK ÇEKECEK"

Baba Vanga’nın 2021 ile ilgili en korkutucu yorumu ise, "Dünya afetlerden ve büyük felaketlerden çok acı çekecek. İnsanların bilinci değişecek. Zor zamanlar gelecek ve insanlar inançlarıyla ayrılacaklar" şeklinde oldu.

Baba’nın tahminlerinde bir ejderhadan bahsettiği belirtilirken, Rusya, Hindistan ve Çin’in bu ejderha olabileceği kaydedildi. Bu ejderhanın dünyanın süper gücü olacağını öne süren Baba Vanga, “Güçlü bir ejderha insanlığı ele geçirecek. 3 dev birleşecek bazı insanların kırmızı parası olacak. 100, 5 ve birçok sıfır görüyorum” dedi. Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını ve dünyayı “güçlü bir ejderhanın” ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar “güçlü ejderhanın” Çin olduğuna inanıyor.

DÜNYA DİNLENECEK

Baba Vanga buna rağmen Dünya’nın dinleneceğini de dile getirdi. Güneş enerjisi kullanan trenlerin uçacağını iddia eden Baba Vanga, “Petrol üretimi duracak ve dünya dinlenecek” dedi.

BABA VANGA'NIN 2021 KEHANETLERİ NELER?

Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı.

Açık yığın sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke dışında hakimiyeti geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım." dedi.

2021 - Dünya'nın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor.

2025 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var.

2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı aracı gönderiliyor.

2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor.

2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor.

2046 - Onun tür organı üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi U-davi yöntemi haline geliyor.

2066 - Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor - klimatik bir silah. Ani ısı düşüşü oluşuyor. 2076 - Komünizm.

2084 - Doğa yenileniyor.

2088 - Yeni bir hastalık çıkıyor, insanlar birkaç saniyede yaşlanıyor.

2097 - Bu hastalığa çare bulunuyor.

2100 - Yapay bir güneş, Dünya'nın gölgede kalan tarafım aydınlatıyor.

2111 - İnsanlar robotlara dönüşüyor.

2123 - Küçük devletlerarası savaş.

2125 - Uzaydan sinyal alınıyor.

2130 - Dünya dışıların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor.

2164 - Hayvanlar, yarı insana dönüşüyor.

2167 - Yeni din

2170 - Büyük kuraklık

2183 - Mars'taki koloni Dünya'dan bağımsızlık talep ediyor.

2187 - İki büyük volkanın patlaması durduruluyor.

2195 - Su altı kolonilerin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor.

2196 - Asyalı ve Avrupalıların birbirine karışıyor. Yeni bir ırk oluşuyor.

2201 - Güneş'te termonükleer patlamalar yavaşlıyor. Sıcaklık düşüyor.

2221 - Evrende başka hayat arayışı insanlar iyi olmayanlarla tanışıyor.

2256 - Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni, tehlikeli bir çıktı.

2262 - Dünya'nın yörüngesi kaymaya devam ediyor. Mars kuyruklu yıldız tehlikınesi altına giriyor.

2271 - Değişen fizik konstantları tekrardan hesaplanıyor.

2273 - Beyaz, siyah ve sarı ırk karışıyor. Meydana yeni bir ırk geliyor.

2279 - Yoktan vakum enerji bulunuyor, (belki de veya kara delik)

2288 - Zaman yolculukları, uzaylılarla yeni temaslar gerçekleşiyor.

BABA VANGA KİMDİR?

Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan, Baba Vanga'nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna oldu. Baba Vanga, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı daha sonra, Ustrumca'da (bugünkü Makedonya Cumhuriyet'inde) doğdu. Sağlık komplikasyonlara muzdarip olarak bir prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı belli olana kadar, yerel geleneklere göre kendisine isim verilmemiştir. Bebekken ilk bağırdığı zaman, bir ebe sokağa çıktı ve yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak Andromache olması teklif edildi, ancak bu "Yunanca" olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan isim oldu, ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan: Vangelia (Evangelos'dan) kabul edildi. Vangelia çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar Ordusunda, bir İç Makedon Devrimci Örgütü (İMDÖ) aktivisti idi. Vanga uzun bir süre için komşuları bağlı olarak yaşarken, oldukça gençken annesi öldü.