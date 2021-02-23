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Azmi Sarıbay:” Şehirden köye değil, sahile göç dönemi”

Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, Turk Emlak Haber Ajansına yaptığı açıklamada, dünyada salgın sonrası insanların yeni bir yaşam biçimine yöneldiğini, eski alışkanlıklara artık kolay kolay geri dönülemeyeceğini ifade etti.

Güncel 23.02.2021, 17:41
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Azmi Sarıbay:” Şehirden köye değil, sahile göç dönemi”

Turk Emlak Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, pandemi dönemi yaşadığımız mekanların hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi. Dünyada salgın sonrası insanlar yeni bir yaşam biçimine yöneldi, eski alışkanlıklara artık kolay kolay geri dönülemeyecek" dedi.

KORONA ÇAĞI OLARAK HATIRLANACAK

2020 yılında salgının başlaması ile yeni bir çağa girdik. Bu dönem belki de korona çağı olarak adlandırılacak. Salgından kolay kolay kurtulacağımızı düşünmüyorum. Türkiye'de vaka sayısını sıfırladık diyelim... Dünyada bitmeyen bir şeyden nasıl kurtulacağız? Bunun için ülkenin tüm sınırlarını kapatmamız gerekir ancak bu da mümkün değil. Bu yüzden bu korona illetinden bir müddet daha çekeceğimizi düşünüyorum.

Virüs hayatımızda birçok şeyi değiştirdi... Salgından önce insanların yeme-içme alışkanlıkları, sosyal yaşantıları, çalışma hayatının şimdi nasıl değiştiğini hep birlikte yaşayarak şahit olduk. Pandemi ile birlikte bilindiği üzere birçok firma çalışanlarını uzaktan çalışma modeli ile çalıştırmaya başladı. Koç Holding, 35 bin kişiyi evden çalıştırdı, plazalarda 200-300 çalışan kaldı. Bankalar deseniz yine öyle, şubelerde artık kalabalık personel bulunmuyor. Çoğunlukla uzaktan çalışıyorlar.

Önceden insanlar sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkıp, yoğun trafikte saatlerce işe gitmek için uğraşıyor, ofislerine geldiklerinde ise güne 1-0 yenik başlamış oluyordu. Bir de bunun akşam dönüşü ile birlikte, ruhen ve bedenen olumsuz etkilenerek yıpranıyorlardı. Uzaktan çalışma modeliyle, insanlar bu hengameden kurtulmuş oldu ancak bir süre sonra; insanların evde çalışmaktan memnun olmadıkları, dikkatlerini dağıtan birçok unsurun olduğu, yaşam alanlarının kısıtlandığı, özellikle ekip çalışması yapanlar için iletişimde ciddi sıkıntılar yaşandığına dair sorunlar ortaya çıktı.

ÇÖZÜM NE DERSENİZ? CEVABI EVE YAKIN HAZIR OFİSLER

Şirketler, çalışanları evlerine yakın hazır ofislere yönlendirmiş olsalar, birçok sıkıntıdan kurtulmuş olacaklar. Hem çalışanlar daha verimli çalışacak, aynı zamanda sosyalleşme ortamlarını geri kazanacaklar. Evden çalışanların şikayetlerinin başında, iş arkadaşları ile bir araya gelememek var. Konuşmamızın başında da söylediğimiz bir konu vardı “Eski alışkanlıklar olmayacak” fakat hazır ofislerin güzel bir yanı, sosyal mesafe konusunda çok duyarlı alanların oluşturulmuş olması, tüm tedbirlerin alınmış olması. Bu yüzden çalışırken insanlar mesafeyi koruyarak da sosyalleşebiliyor.

İNSANLAR ESKİSİ GİBİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE DOLUŞMAYACAK

AVM’ler eskisi gibi olmayacak. En azından bu kapalı atmosferi olan AVM’ler tercih edilmeyecek. Yeni konsept, hava alan, etrafı açık alışveriş merkezleri revaçta olacak gibi. Cadde dükkanları bu konuda daha şanslı diyebilirim... İnsanlar artık kapalı alanlarda kalmak istemiyor, zaten salgın yüzünden yeterince kapalı kaldılar... Bakıldığında AVM’lerin birçoğu artık bankalara ait, büyük ihtimal bir kısmı da kapanacak. Online alışveriş, pandemi ile birlikte rekor satış rakamlarına ulaştı. Bu da gösteriyor ki artık mağaza yerine, internetten alışveriş dönemi başlamış durumda. Yeme içme konusu da yine aynı şekilde, eskisi gibi kapalı alanlara rağbet azalacak. Paket servisi, bilindiği gibi pandemi ile birlikte yaygınlaştı. Artık eskisi gibi değil sistem çok gelişti, sipariş verdiğiniz yiyecek kısa sürede sıcak olarak adresinize geliyor. Bu da gösteriyor ki, eski düzen yeme alışkanlıkları da değişiyor. Tabi burada eski alışkanlıklara devam etmek isteyenlerde olacaktır. İlerleyen dönemlerde bu kişiler de zamanla teknoloji çağına ayak uydurmak zorunda kalacaktır diye düşünüyorum.

ŞEHİRDEN KÖYE DEĞİL, SAHİLE GÖÇ BAŞLAYACAK

Bir zamanlar köylerden, büyük şehirlere göç olayı vardı. Ancak bundan sonra şehirden köye değil, şehirden sahile göç dönemine girdik. İnsanlar, artık sahil kenarı olan müstakil yaşam alanlarını tercih ediyor. Bazı büyük firmaların arsa üretimi yaptığını biliyorum ve doğru yatırım yaptıklarını düşünüyorum. Bu zamanda imkânı olanlar, alt yapı çalışması tamamlanmış arsaya yatırım yapsınlar.

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