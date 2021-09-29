Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi 27 – 29 Ekim’de Bakü’de Gerçekleşecek

Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi, 27-29 Ekim tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek. Üç gün boyunca devam ederek geniş bir ekosisteme ev sahipliği yapacak zirvede, bir dizi fuar, panel, kültürel etkinlik ve network çalışmaları hayata geçirilecek. Türkiye ve Azerbaycan’ın destekleriyle; bakanlar, hükümet yetkilileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri start-up'lar, uluslararası yatırımcılar ve gençlik temsilcilerinin bir araya geleceği zirvede, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki genç girişimcilerin güçlendirilmesi, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

Start up’lar için son başvuru tarihi 5 Ekim

Kamu ve özel sektörden pek çok önemli isimle gençleri bir araya getirecek zirve, start-up projelerinin yatırımcılara tanıtılması için bir platform sağlayacak. Etkinlik kapsamında 50'ye yakın yenilikçi start-up’ın çalışmalarının sergileneceği üç günlük bir iş fuarı düzenlenecek. Katılımcıların %40'ı Azerbaycan'dan, %60'ı ise Türkiye ve diğer üye ülkelerden olacak. Zirveye katılmak isteyen start-up’lar, 5 Ekim 2021 tarihine kadar https://www.icyforum.org/ web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecekler.

Etkinlikte pek çok farklı alandan 50 start-up bir araya gelecek ve çalışmalarını sergileyecek. Bu kapsamda, fuarda yer alacak girişimler; Gıda ve Tarım Teknolojisi, Yeşil Sanayi, Finans Teknolojisi, Oyunlar ve Uygulama, Çevre ve Yenilenebilir Enerji, Akıllı Teknoloji, Havacılık ve Uzay Teknolojileri ve Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri alanlarında olacak.

Karabağ’da sürdürülebilir kalkınma hedefleniyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi ve Kültür Bakanlıkları himayesinde düzenlenecek zirvenin en önemli konu başlıkları arasında Karabağ’a yatırım çekilmesi ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması konusu geliyor. Bu kapsamda zirvenin teması “İslam İşbirliği Teşkilatı İçinde Yatırım Fırsatlarını Artırmaya Doğru: Karabağ'da Barışı ve Kalkınmayı Sürdürmek İçin Yatırım" olarak belirlendi. Konuyla ilgili düzenlenecek çalıştaylarda Azerbaycan’ın Karabağ ve işgalden kurtarılmış diğer şehirlerinde en hızlı iyileşme için öneri ve fikirlerini paylaşa bilecek tüm paydaşlar bir araya gelecek. Program kapsamında katılımcılar işgalden kurtarılmış bölgelerden birini fiziksel olarak da ziyaret edecekler.

Yatırım kararlarında farklı bir perspektif: Yerel kültür algılarının önemi

Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi, 12. yüzyılın en büyük şair ve düşünürlerinden Nizami Gencevi’ye adandı. Dünya edebiyatına ve kültürüne büyük katkılar sağlamış Nizami Gencevi’nin eserlerinde, kültürün toplum ve devletin gelişmesindeki önemli rolünün vurgulandığı felsefi fikirler ön plana çıkıyor. Bu kapsamda panelde, "Yatırım Kararlarında Kültürel Ölçümler" konulu bir panel düzenlenerek 800 yıl önce yaşamış şairin düşüncelerinin modern piyasa ekonomisine nasıl yansıdığı hakkında bilgi verilecek.

Yatırım Kültürü ile ilgili panelde, rekabetçi bir uluslararası iş ortamındaki yatırım kararlarında ülkelerin yerel kültür algılarının önemi ve rolü tartışılacak. Sadece sermaye hareketinin değil, yatırımın planlandığı ülke nüfusunun sosyal, kültürel ve manevi hayatındaki davranışlarının da yatırım piyasasının düzenlenmesindeki önemli rolü üzerine konuşmalar yapılacak.

“Küresel pazarda genç start-up'ların görünürlüğü artacak”

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, gerçekleştirilecek zirveyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “ICYF olarak üye ülkelerimiz aracılığıyla karar vericiler, hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar ve tüm ekosistem etkileyicileriyle gençlerimizi bir araya getirerek Müslüman ülkelerdeki genç girişimcilerimizin hak ettikleri şekilde sivil toplumda, iş hayatında ve akademide yer almasını istiyoruz. Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi ile hem ekonomik kalkınma anlamında çıktılar almayı hem de kültürler ve medeniyetler arasında aktarım yapılmasını amaçlıyoruz. Oluşturacağımız bu yeni platformla birlikte küresel pazarda Müslüman genç start-up'ların görünürlüğünün artacağına inanıyorum”.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov, “ICYF ile olan yakın iş birliğimiz neticesinde ülkemizde önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hem devlet kurumlarından hem de iş dünyasından önemli isimlerin gençlerle bir araya gelmesi, girişimcilere yeni fırsatların doğmasını da sağlayacaktır. Ayrıca zirve kapsamında işgalden kurtarılmış Karabağ’ın ve diğer Azerbaycan şehirlerinin ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik iş birliği belirlemeyi hedefliyoruz. Özellikle Karabağ’da Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikte yapacak çok işi olduğunu düşünüyoruz”.