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Azerbaycan televizyonunda 'Muharrem Sarıkaya' skeci gündeme oturdu
Katıldığı canlı yayında İHA kameramanına tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayındaki skandalı Azerbaycan'da yayınlanan bir şov programında yeniden canlandırıldı.
Güncel 31.12.2021, 10:30
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le röportaj gerçekleştirdiği sırada, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Olayın sosyal medyaya yansımasıyla Sarıkaya'ya büyük tepki gösterilmişti. Sarıkakaya gelen tepkilerden sonra özür dileyip görevinden istifa etmişti.
Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay Azerbaycan'da de gündem oldu. Azerbaycan'ın Hazar kanalında yayımlanan 'Komedixana' (Komedihane) adlı şov programının 148. bölümünde, Muharrem Sarıkaya'nın yayın sırasında İHA kameramanına attığı tokat, ilginç şekilde ele alındı. Skeçte, moderatör teknik elemanı yanına çağırıp darp etmesi, o sırada kadın konuğun şaşkın halleri yer aldı.